Gesto que salva: Banco de Leite promove campanha em maio

O Banco de Leite Humano (BLH) de Araçatuba iniciou uma programação especial para marcar o Dia Mundial e Nacional da Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio. Com o tema “Doação de Leite Humano: um gesto humanitário que alimenta esperança”, a campanha visa conscientizar sobre a importância da doação e apoiar as mães doadoras.

Durante todo o mês, serão realizadas visitas diárias a puérperas na Santa Casa de Araçatuba e a grupos de gestantes, destacando o papel do leite humano na recuperação de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em UTIs.

A agenda inclui capacitação no dia 7, às 8h, no Ceaps, e palestra na Santa Casa de Birigui, às 9h, em parceria com o curso de Medicina do UniSalesiano.