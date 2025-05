Cemitérios de Araçatuba terão horário especial no Dia das Mães

Em razão do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11, os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão em horário especial, das 6h às 18h, para receber o grande fluxo de visitantes. A expectativa da Prefeitura é que cerca de 6 mil pessoas visitem os túmulos de familiares nos cemitérios Recanto de Paz, no bairro Rosele, e Saudade, na Vila Estádio, movimento que só perde para o registrado no feriado de Finados, em novembro.

Neste ano, não haverá celebrações de missas nos cemitérios, mas a administração municipal garantiu reforço no atendimento e acessos liberados para facilitar a visitação.

No Cemitério da Saudade, todos os portões estarão abertos, incluindo as entradas pelas ruas Coelho Neto, São Pedro, Ghandi e José Castro de Moraes, além da entrada principal. Já no Recanto de Paz, os visitantes poderão entrar tanto pela rua Wandenkolk quanto pela rua São Sebastião.

