Casal é preso por tráfico de drogas em casa desabitada de Birigui

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (6), um homem de 36 anos e uma mulher de 22, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu em uma residência desabitada no bairro Vila Bandeirantes, após a central de despacho receber diversas denúncias anônimas sobre movimentações suspeitas no local.

Durante patrulhamento pela região, os agentes visualizaram um indivíduo no portão da casa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu para o interior do imóvel e tentou fechar o portão, mas foi alcançado pelos guardas, que desembarcaram rapidamente e realizaram a incursão. Dois homens ainda tentaram fugir pelos fundos: um foi contido dentro de um cômodo e o outro ao tentar pular o muro.

Com um dos suspeitos, os agentes apreenderam 160 pinos de cocaína, R$ 192 em dinheiro e um celular. Ele confessou à equipe que estava vendendo drogas desde as 14h do domingo. Já a mulher, de 22 anos, foi encontrada deitada em um dos quartos. Ao lado dela, havia um pote contendo R$ 15,30 em moedas. Ela também admitiu, na presença do delegado e dos guardas, que atuava no tráfico junto com o companheiro.