Mais de 870 motoristas são flagrados por excesso de velocidade

Durante a Operação Dia do Trabalho 2025, realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio, a Polícia Militar Rodoviária reforçou o policiamento nas rodovias da região. O número de condutores flagrados acima do limite de velocidade impressiona: 870 motoristas foram autuados com radar portátil por excesso de velocidade.

A operação abrangeu trechos importantes das rodovias Marechal Rondon (SP-300), Elyeser Montenegro Magalhães (SP-425), Roberto Rolemberg (SP-463) e Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563). Ao todo, 10 acidentes de trânsito foram registrados, sendo oito com vítimas - incluindo seis pessoas com ferimentos leves, sete em estado grave e duas mortes.

Outros destaques do balanço incluem: