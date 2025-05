Birigui reforça fiscalização contra fiação irregular em postes

A Prefeitura de Birigui, em conjunto com a CPFL e representantes de operadoras de internet e telefonia, estabeleceu diretrizes para reforçar a fiscalização da instalação de cabos nos postes da cidade. A definição ocorreu durante reunião na manhã da última quarta-feira, 30, na sede da Secretaria de Segurança Pública. A Guarda Civil Municipal (GCM) continuará responsável pelas abordagens em campo.

O encontro contou com a presença do secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Vagner Freire; do gerente regional da CPFL, Marcus Bueno; além dos vereadores José Avanço, Edson Fumaça, Si do Combate ao Câncer e Vadão – autor da lei municipal que regulamenta o uso da infraestrutura urbana para cabos e fios.

Entre os principais pontos debatidos, estão o combate às conhecidas “barrigas de fio” – excesso de cabos pendurados de forma irregular – e a retirada de fiações inutilizadas. Também será intensificada a identificação de empresas que operam sem autorização, com apoio da Defesa Civil e do setor de Mobilidade Urbana. A CPFL se comprometeu a enviar uma lista atualizada com as empresas autorizadas a prestar serviços nos postes da cidade.