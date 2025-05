Câmara vota mudanças na estrutura e gestão do Fundo Social

A 11ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara de Birigui acontece nesta terça-feira, 6, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. Entre os principais destaques da pauta, está o projeto de lei que propõe a reestruturação completa do Fundo Social de Solidariedade do município.

Criado em 1987, o Fundo passará por uma modernização que visa garantir maior governança, transparência e eficiência na gestão dos recursos. A proposta amplia as finalidades do órgão, permitindo a promoção de inclusão social, capacitação profissional, apoio a projetos de geração de renda e incentivo a ações para idosos, além de fomentar parcerias com a sociedade civil e setor privado.

O novo modelo também institui um Conselho Deliberativo com atribuições de fiscalização e avaliação das ações do Fundo, e prevê prestação de contas semestral e movimentação financeira em conta específica. A presidente do Fundo será indicada diretamente pelo prefeito ou prefeita.