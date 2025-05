Começa hoje campanha Refis com a Prefeitura e Daep em Penápolis

Contribuintes de Penápolis já podem aderir ao novo Programa de Recuperação de Tributos lançado pela Prefeitura e pelo Daep (Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental). A iniciativa começou nesta segunda-feira, 5, e oferece condições especiais para quem deseja quitar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024.

O programa concede desconto total (100%) sobre juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista em parcela única. Já quem escolher dividir a dívida em três parcelas mensais ainda conta com redução de 70% nos encargos.

A campanha segue até o dia 30 de junho. Para consultar valores e simular condições, os interessados devem procurar o Setor de Rendas e Tributos no Paço Municipal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Já os débitos com o Daep podem ser negociados diretamente na Central de Atendimento ao Cliente, na avenida Adelino Peters, 217 - Jardim São Vicente, no mesmo horário.