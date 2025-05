Casal é preso com 82 kg de maconha na Rodovia Assis Chateaubriand

Durante uma ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária, FICCO/SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) e Receita Federal, na manhã deste domingo, 4, um casal foi preso em flagrante transportando 82 quilos de maconha na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na altura do km 294,3, em Penápolis.

O flagrante ocorreu no contexto da Operação Impacto/Feriado – Dia do Trabalho, voltada ao combate ao tráfico e outras práticas criminosas nas estradas estaduais durante o aumento do fluxo de veículos.

O casal, um homem de 49 anos, argentino, e uma mulher de 22 anos, paraguaia, trafegava em um veículo Ford Fusion com placas da Argentina. Durante a abordagem e vistoria do automóvel, os agentes encontraram 132 tabletes de maconha escondidos em compartimentos como o porta-malas, carpete, portas e bancos.