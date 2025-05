Quatro itens compõem a Ordem do Dia da 14ª sessão da Câmara

A 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, que será realizada nesta segunda-feira, 5, terá quatro itens na Ordem do Dia, sendo um deles em regime de urgência. Todas as matérias foram propostas pelos próprios vereadores e estarão em pauta para discussão e votação no plenário. A sessão começa às 19h e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, YouTube e redes sociais do Legislativo.

O destaque da pauta é o projeto de lei em regime de urgência apresentado pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade), que proíbe o plantio de espécies arbóreas exóticas e invasoras em logradouros públicos, visando adequações ao paisagismo urbano e ao meio ambiente.Outro projeto de lei, de autoria do vereador Arlindo Araújo (Solidariedade), propõe denominar “Leônidas Freitas Oliveira” uma rua no bairro Residencial Paquerê.

A pauta também inclui um projeto de resolução do vereador Denilson Pichitelli (Republicanos), que visa criar uma comissão especial composta por três parlamentares para estudar a viabilidade da concessão anual do bônus-educação aos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Finalizando a Ordem do Dia, será analisado um projeto de resolução coletivo, assinado pelos vereadores Edna Flor (Podemos), Fernando Fabris (PL), Ícaro Morales (Cidadania) e João Pedro Pugina (PL), todos membros da Mesa Diretora. O texto autoriza a Câmara a se filiar à União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp).

