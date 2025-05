Semana será quente e sem chuva na região de Araçatuba

A semana será marcada por calor e tempo firme na região de Araçatuba. De acordo com dados da Climatempo, não há previsão de chuva nos próximos dias, e os termômetros devem variar entre 18°C e 33°C. O sol aparece com frequência, e a umidade relativa do ar pode ficar baixa em alguns períodos do dia, exigindo atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a saúde.

Segunda-feira, 5

O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 28°C.

Terça-feira, 6

O sol predomina durante a maior parte do dia, com aumento de nuvens no período da tarde. O tempo segue seco, com mínima de 18°C e máxima de 30°C.

Quarta-feira, 7