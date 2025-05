Renegociação termina em prejuízo de R$ 10 mil e carro apreendido

A proposta era reduzir o valor mensal do financiamento do carro, de R$ 1.700 para R$ 1.000, enquanto a empresa se encarregaria da intermediação com a instituição financeira.

A vítima assinou um contrato digital e começou a fazer os pagamentos por transferência via Pix. Além disso, foi orientada a pagar R$ 800 adicionais para a emissão de certidões negativas, supostamente necessárias para a transferência de responsabilidade financeira. Ao todo, ela afirma ter desembolsado aproximadamente R$ 10 mil.

No entanto, em 24 de setembro de 2024, enquanto trabalhava em uma loja, a mulher foi surpreendida pela visita de um oficial de justiça, acompanhado por um representante do banco. Eles apresentaram uma ordem judicial de busca e apreensão do veículo, alegando que nenhuma parcela do financiamento havia sido quitada desde o início do suposto acordo.

Ao tentar contato com a empresa, foi informada de que tudo se tratava de um “erro” e que o caso seria resolvido. Duas semanas depois, no entanto, a empresa voltou a exigir novos pagamentos mensais, mesmo com o carro já apreendido. Indignada, a vítima se recusou a continuar depositando os valores.