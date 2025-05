Jéssica Campos conquista o Brasil e é eleita Vice Musa 2025

Aos 35 anos, a paulista de Araçatuba Jéssica Campos consagrou-se como Vice Musa do Brasil 2025, ao conquistar o segundo lugar no tradicional concurso nacional de beleza. O evento foi realizado no final de abril, na capital catarinense, e reuniu candidatas de todos os estados do país em uma celebração da diversidade, da beleza e da força da mulher brasileira.

Jéssica, que também venceu a prova Business de Popularidade, avaliada pelo engajamento do público, foi destaque por sua postura generosa, profissionalismo e simpatia durante o confinamento no Hotel Torres de Cachoeira.

"Já me sinto vitoriosa por estar aqui. Meu objetivo sempre foi representar não só a beleza do meu estado, mas também mulheres que são admiradas pela sua força e independência", afirmou a musa.

Beleza que inspira