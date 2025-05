Mototaxista de app deixa vítima ferida após queda em Araçatuba

Uma balconista de 28 anos procurou a polícia na manhã de sexta-feira (2) para denunciar que foi abandonada pelo motociclista de aplicativo após um acidente ocorrido durante uma corrida. A jovem sofreu ferimentos e foi socorrida por outro motociclista que passava pelo local.

Segundo o boletim de ocorrência, a passageira havia solicitado uma corrida por aplicativo por volta das 5h20, no bairro Silvio Venturolli, em Araçatuba, com destino ao trabalho na região central. Durante o trajeto, nas proximidades de uma escola infantil na Avenida Dois de Dezembro, no bairro Chácaras TV, o condutor perdeu o controle da moto, provocando a queda dos dois ao solo.

Desorientada após o acidente, a vítima permaneceu sentada na calçada, com dores no pescoço e no tórax. De acordo com o registro, ela não conseguiu identificar o motociclista, que deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro.