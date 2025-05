Idosos de Araçatuba ganham espaço para a mente e o bem-estar

Idosos de Araçatuba ganharam neste sábado (3) um novo espaço dedicado ao cuidado da mente e à promoção do bem-estar. Foi inaugurada oficialmente a Academia do Cérebro, projeto da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, durante o evento “Café com Memória 60+”.

Voltado à estimulação e reabilitação cognitiva, o espaço atende desde pessoas em busca de prevenção até aquelas com declínio cognitivo, sequelas neurológicas ou sinais iniciais de demência. A proposta é unir ciência, acolhimento e vínculos sociais para promover qualidade de vida na terceira idade.

O evento contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta e da primeira-dama Priscila Zanatta, que também preside o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade. “Araçatuba reconhece e valoriza seus idosos. Este espaço é uma demonstração de cuidado verdadeiro”, disse o prefeito.