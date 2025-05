Ação policial com cão farejador apreende drogas e rádios

Durante uma operação conjunta com a Polícia Civil nesta sexta-feira (2), o Canil do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com apoio do cão Ares, realizou uma importante apreensão de drogas e equipamentos usados no tráfico, em Santópolis do Aguapeí (SP).

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. O cão farejador localizou porções de maconha, cloridrato de cocaína e um pé de maconha in natura. Também foram apreendidos seis celulares, uma balança de precisão, um rádio transmissor, diversos eppendorfs vazios (utilizados para acondicionar drogas) e dinheiro em espécie.

Dois indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da cidade, onde permanecem à disposição da Justiça. Todo o material recolhido foi apresentado como prova e será periciado.