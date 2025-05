Vaguinho Santos retorna à AEA para a disputa da Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba confirmou na última quarta-feira (30) o retorno do técnico Vaguinho Santos, de 55 anos, ao comando da equipe profissional. Ídolo recente da torcida auriazul, Vaguinho foi o responsável por levar o clube de volta à Série A4 do Campeonato Paulista em 2024 e agora retorna com a missão de liderar o time na Copa Paulista de 2025 — competição da qual a AEA não participa há 20 anos.

Na última passagem pelo clube, o treinador comandou o Canário em 13 partidas, com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, alcançando um aproveitamento de 59%. O desempenho garantiu a terceira colocação geral na Segunda Divisão do Paulista e, com a desistência de adversários, assegurou o tão aguardado acesso à Série A4.

Natural de Bauru, Vaguinho tem longa trajetória no futebol nacional. Como jogador, defendeu clubes tradicionais como São Paulo, Guarani, Bragantino, Ponte Preta e Paraná Clube. Em 1995, também atuou pela própria AEA, iniciando ali uma ligação afetiva com o clube.