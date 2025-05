Mulher evadida do sistema prisional é capturada em boate

Uma mulher de 25 anos foi capturada na madrugada desta sexta-feira (2) em uma boate localizada na Travessa Santo Onofre, em Araçatuba. Ela era considerada evadida do sistema prisional após não retornar ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) do Butantã no prazo previsto pela saída temporária de março.

Segundo o boletim de ocorrência, a detenta havia sido beneficiada com a saída no dia 11 de março, mas não se apresentou para o retorno, configurando evasão do sistema penitenciário.

A captura foi realizada por policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após denúncia anônima informar a presença da foragida na boate. A equipe foi até o local e efetuou a prisão sem resistência.