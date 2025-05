TOR prende casal por tráfico de drogas em ônibus na SP-425

Durante operação especial pelo feriado do Dia do Trabalho, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam um casal por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (2), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 284, em Penápolis. A identidade do casal não foi informada pela policia.

A abordagem ocorreu por volta das 8h, quando a equipe policial interceptou um ônibus de linha durante a Operação Impacto/Feriado. Durante a vistoria nas bagagens dos passageiros, foram encontrados quatro tabletes de maconha, totalizando 3,490 kg da droga.

A substância estava distribuída em malas pertencentes ao casal. Diante dos fatos eles foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Penápolis, onde os flagrantes foram formalizados. Ambos os suspeitos possuem antecedentes criminais e permaneceram presos à disposição da Justiça.