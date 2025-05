Homem é preso por agredir ex-companheira durante rodeio

Um homem foi preso em flagrante na madrugada de sexta-feira, 2, acusado de agredir a ex-companheira durante uma festa de rodeio realizada no Recinto Sela de Prata, em Murutinga do Sul. O episódio ocorreu por volta das 2h30.

Segundo o relato da vítima, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, a discussão começou após ela pedir que o ex não consumisse bebida alcoólica, já que ele estaria responsável pela filha do casal naquele fim de semana. O pedido teria irritado o homem, que passou a ameaçá-la verbalmente, proferiu ofensas e a agrediu com socos. Um conhecido do agressor também teria chutado a mulher durante o conflito.

O suspeito, que trabalha como diarista rural, chegou a procurar os policiais e afirmou que foi agredido pela ex-parceira. No entanto, os agentes não constataram sinais de violência física que sustentassem a versão dele.