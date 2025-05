Região enfrenta queda de temperatura, com mínima de até 14°C

A chegada de uma massa de ar polar fez despencar as temperaturas em diversas cidades do interior de São Paulo, incluindo municípios da região noroeste. De acordo com dados da Defesa Civil, nessa quinta-feira, 1º, cidades como Valparaíso, José Bonifácio e Tupã registraram mínima de 14,6°C, 15,1°C e 14,6°C, respectivamente.

A condição climática se deve à atuação de um sistema de alta pressão, que proporciona tempo firme, ar seco e noites mais geladas. O fenômeno é comum nesta época de outono e deve perder força nos próximos dias, à medida que as temperaturas começam a subir gradualmente.

Em Araçatuba, a madrugada dessa quinta-feira chegou a marcar 16°C, com sensação térmica de 14°C. Para esta sexta-feira, 2, o cenário se mantém semelhante, mas a partir de sábado, 3, os termômetros voltam a subir, com mínima prevista de 18°C e máxima de 30°C. Não há previsão de chuva para o fim de semana.