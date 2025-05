Motorista é flagrado a 180 km/h na Rondon em Araçatuba

Durante a operação especial do feriado do Dia do Trabalho, a Polícia Militar Rodoviária registrou flagrantes de excesso de velocidade em rodovias da região de Araçatuba. Um dos casos mais graves ocorreu na SP-300 (Rodovia Marechal Rondon), em Araçatuba, onde um condutor foi flagrado a 180 km/h em um trecho com limite de 80 km/h, mais que o dobro permitido. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 1º,, e faz parte do reforço de fiscalização para coibir imprudências no trânsito.

Outro caso semelhante foi registrado em Penápolis, na SP-425 (Assis Chateaubriand), onde um motorista dirigia a 172 km/h em local com velocidade máxima de 90 km/h.

Ambos os condutores deverão responder por infrações gravíssimas, podendo ser multados em aproximadamente R$ 900, perder 7 pontos na CNH e ter a habilitação suspensa.

Operação Feriado