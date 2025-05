Vereadores cobram melhorias nos centros comunitários de Araçatuba

Durante a sessão ordinária realizada nesta semana, a Câmara de Araçatuba aprovou quatro requerimentos com solicitações de informações direcionadas ao Executivo Municipal. As propostas abordam questões relacionadas a centros comunitários, transporte coletivo e à população idosa.

Entre os destaques, o vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos) apontou problemas estruturais nos prédios dos centros comunitários da cidade. Segundo o parlamentar, as más condições estariam prejudicando a utilização dos espaços e comprometendo a segurança dos moradores. Ele questiona quais ações a Prefeitura pretende adotar para melhorar a segurança, prevenir atos de vandalismo e estimular o uso adequado desses locais.

Já o vereador Ícaro Morales (Cidadania) voltou a cobrar informações sobre um possível pedido do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para a realização de um diagnóstico da população idosa. Ele quer saber se houve envio oficial do pedido e quando isso ocorreu.