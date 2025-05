Homem é preso com cocaína e porções de maconha em Birigui

Na tarde desta quarta-feira (1º), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Brás, em Birigui, durante patrulhamento da equipe ROCAM da Polícia Militar. A ação contou com apoio do CGP IV e resultou na apreensão de meio quilo de cocaína, porções de maconha e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

O flagrante ocorreu na Rua Pedro Sanches e Sanches, onde os policiais avistaram um indivíduo, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. O suspeito abaixou o rosto, retornou rapidamente para o interior da residência e aparentava esconder algo na cintura. A casa, segundo denúncias, era usada como depósito de drogas.

O suspeito foi chamado e abordado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas ele confirmou morar no local e admitiu armazenar drogas para quitar uma dívida com traficantes. Com sua autorização, os policiais entraram na residência para averiguação.