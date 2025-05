Taxista é rendido com faca em Araçatuba; PM prende suspeito

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem na noite desta quarta-feira (1º) após o roubo de um veículo com uso de faca no bairro Lago Azul, em Araçatuba. A vítima, um taxista, teve o carro e o celular levados pelo criminoso, que foi localizado momentos depois graças a uma ação rápida e coordenada entre a Força Tática e a equipe CGP ROCAM.

O crime aconteceu nas proximidades da Rua Meradio Frazatti com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Após ser acionada pelo COPOM, a equipe intensificou o patrulhamento e localizou o veículo abandonado.

Com base nas informações repassadas sobre a aparência e as roupas do suspeito, os policiais o encontraram na Rua Santa Isabel, no bairro Panorama. Durante a abordagem, o celular roubado foi encontrado com ele, além do chip da vítima, que estava danificado. O homem confessou o roubo e ainda admitiu envolvimento em outro crime semelhante.