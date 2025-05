Confira as linhas do transporte gratuito deste feriado

Araçatuba conta com transporte público gratuito nesta quarta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A TUA (Transportes Urbanos Araçatuba) disponibilizará oito linhas que irão operar entre 5h50 e 17h, com intervalo de duas horas, sendo que, entre 11h20 e 13h30, não haverá circulação.

A gratuidade aos domingos e feriados é uma contrapartida da TUA pelo recebimento de uma subvenção mensal de R$ 450 mil, concedida pela administração municipal. A medida entrou em vigor no último domingo, 27, e deve continuar até dezembro, período previsto para o repasse do subsídio.

Linhas que irão operar neste feriado:

• 103 – Claudionor Cinti / Lago Azul

• 104 – São José / Porto Real

• 108 – Água Branca / Hilda Mandarino

• 111 – Aparecida / Vila Nova Araçatuba

• 112 – Jardim Atlântico / Etemp

• 115 – Taveira / Águas Claras

• 123 – Alvorada / Concórdia

• 126 – Vilela / São Rafael