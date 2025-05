Homem é preso após tentativa de furto frustrada em Birigui

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 30, após uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial localizado na avenida Youssef Ismail Mansour, no bairro São Genaro, em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, o proprietário do comércio informou que o suspeito havia fugido ao notar sua chegada. Durante a fuga, o comerciante conseguiu tirar uma foto do homem e repassou as informações ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Com base nas informações fornecidas, a polícia realizou buscas nas proximidades e localizou o suspeito na rua Pará. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele no momento da abordagem, o homem apresentou diversas contradições ao ser questionado sobre o ocorrido.