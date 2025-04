Jovem baleado é transferido entre hospitais e família questiona

A Polícia Civil de Araçatuba vai investigar o caso de um jovem de 25 anos baleado na noite do último sábado (26), em Pereira Barreto, após a namorada da vítima registrar um boletim de ocorrência questionando o atendimento médico prestado ao rapaz. A denúncia foi feita na noite de terça-feira (29) e levantou dúvidas sobre a conduta da Santa Casa de Araçatuba durante o tratamento.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto caminhava por uma via pública. Ele foi encontrado consciente, com múltiplas perfurações no abdômen, e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro local. Diante da gravidade, foi transferido para um hospital em Ilha Solteira.

Segundo relato da namorada, após o atendimento inicial em Ilha Solteira, o jovem foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba. No entanto, na madrugada de terça-feira (29), foi novamente removido — desta vez de volta para Ilha Solteira — sem ter sido submetido à cirurgia necessária, segundo a família.