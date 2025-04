Polícia prende dois por tráfico de drogas no bairro Chácaras TV

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (30) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chácaras TV, em Araçatuba. A ação foi realizada por equipes da CGP ROCAM e ROCAM 10, com apoio da Força Tática.

Durante patrulhamento pela Travessa Leila Diniz, os policiais receberam denúncias de que um imóvel, já conhecido por atividades ilícitas, estaria sendo utilizado para o tráfico de entorpecentes. As equipes se dirigiram ao local e, ao se aproximarem, flagraram dois suspeitos que tentaram fugir ao perceber a chegada das viaturas.

Após perseguição e cerco, os indivíduos foram detidos em uma chácara próxima. Com eles, os policiais encontraram porções de drogas e diversos materiais relacionados ao tráfico: