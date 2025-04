Prefeitura banca 10 leitos pediátricos na Santa Casa por 30 dias

Com base na tabela SUS, cada leito de pediatria custa R$ 1.500 por dia. Para manter os 10 leitos ativos por um mês, a Prefeitura destinará R$ 450 mil à Santa Casa. Informado da proposta, o prefeito Lucas Zanatta determinou à secretária municipal da Fazenda, Cláudia Sato, que avaliasse a viabilidade orçamentária. A secretária confirmou a possibilidade de liberação do recurso.

Segundo o DRS 2, a expectativa é de que, nesse período, os leitos sejam cadastrados junto à Secretaria de Estado da Saúde. Uma vez inseridos no sistema estadual, passarão a ser custeados pelo SUS Paulista, até a conclusão da regularização plena no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Departamento Regional de Saúde (DRS 2) solicitou à Prefeitura de Araçatuba que assuma, por 30 dias, os custos de 10 leitos de pediatria da Santa Casa. A proposta foi apresentada durante reunião realizada no fim da manhã desta quarta-feira (30), com a participação da vice-prefeita Nice Zucon, do secretário municipal de Saúde, Daniel Martins, do diretor do DRS 2, Francisco Carlos Parra Bassalobre, e da diretoria do hospital.

“Essa é a nossa forma de agir, por meio de parcerias. A nossa administração sempre estará pronta para buscar meios e formas de contribuir com a Santa Casa, que é fundamental para a saúde pública de Araçatuba e de toda a região”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Nice Zucon classificou a reunião como produtiva. “Discutimos com as diretorias da Santa Casa e do DRS 2 alternativas imediatas, até que haja soluções definitivas para o atendimento das crianças que necessitam de internação. O bem-estar da população é nossa prioridade”, disse.

Já o secretário de Saúde, Daniel Martins, destacou que os R$ 450 mil fazem parte do esforço contínuo da gestão para fortalecer o sistema público de saúde da cidade. “Desde o início do nosso governo, estamos trabalhando na construção de parcerias com o Estado, Câmara Municipal, Santa Casa e iniciativa privada, para criar as condições que tragam melhorias concretas à saúde pública de Araçatuba”, ressaltou.