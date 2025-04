Parceria viabiliza retomada da restauração do Centro Ferroviário

A Prefeitura de Araçatuba firmou um acordo com o Instituto Pedra para retomar as obras de revitalização do Centro Cultural Ferroviário, um dos principais patrimônios históricos da cidade. O diferencial desta etapa é que os recursos virão exclusivamente da iniciativa privada, por meio de leis de incentivo fiscal, sem utilizar dinheiro público.

O Instituto Pedra, entidade sem fins lucrativos com atuação na preservação do patrimônio cultural, será o responsável pela captação dos recursos e pela condução dos trabalhos. A parceria, oficializada em publicação no Diário Oficial do Município de 18 de abril, também prevê o desenvolvimento de ações educativas, culturais e de comunicação voltadas à valorização do espaço e da história ferroviária de Araçatuba.

A restauração seguirá um projeto arquitetônico desenvolvido pelo Instituto Pedra em 2021 e será executada em três fases: recuperação estrutural do imóvel, implantação de atividades culturais e de lazer no prédio e na praça anexa, e construção de um teatro dentro do complexo.