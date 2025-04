Araçatuba conquista 15 prêmios no Tênis de Mesa em regional

A equipe de Tênis de Mesa de Araçatuba brilhou no último domingo, 27, durante a segunda etapa da Liga Oeste Paulista, realizada em Assis, trazendo para casa 15 premiações. A competição contou com a participação de 435 atletas de 24 municípios e foi realizada no Ginásio de Esportes do Colégio Valverde.

Representando Araçatuba, a delegação composta pela Associação de Tênis de Mesa Araça Pong (ATMAP) e vinculada à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SMELR), levou 31 atletas com idades entre 10 e 76 anos. Sob o comando do técnico Alessandro Takatsuji, o grupo conquistou três troféus de vice-campeão, três medalhas de bronze e nove colocações de destaque entre os cinco melhores. No quadro geral, a equipe araçatubense garantiu a quarta posição com 620 pontos.

Confira os destaques da equipe: