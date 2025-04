Polícia Militar apreende drogas e munições em Buritama

A Polícia Militar de Buritama realizou uma importante apreensão no bairro Nossa Senhora do Livramento, resultando na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas. Durante patrulhamento na área, a equipe policial avistou dois indivíduos em atitude suspeita e os flagrou no momento em que realizavam uma transação de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais. Durante a abordagem, o homem confessou estar comercializando drogas e levou os agentes até o local onde o material ilícito estava armazenado.

Na residência, foram encontrados 264 porções de cocaína, 59 porções de crack, uma porção de maconha, além de três munições intactas e duas deflagradas de calibre .38. Também foram apreendidos dois celulares e uma quantia em dinheiro.