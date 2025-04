Santa Casa à beira do colapso: 13 além do limite em UTI infantil

As medidas de contingenciamento, classificadas como paliativas pela gestão da Santa Casa, geram impactos diretos em outros setores do hospital. O bloqueio da enfermaria do Pronto-Socorro, que atende tanto adultos quanto crianças, reduzirá a capacidade de acolhimento de pacientes adultos em situação de urgência e emergência. A direção do hospital também cobra o apoio imediato da CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para viabilizar a transferência de pacientes para outras unidades.

Além disso, a realização de cirurgias eletivas poderá ser suspensa nos próximos dias. Isso porque, com o início das obras de construção de uma nova UTI Pediátrica, parte dos leitos adultos foi desativada, diminuindo a capacidade de internações para procedimentos programados.

Situação agravada

O cenário se agravou com a suspensão da liminar que proibia internações por “vaga zero”, o que reduziu a capacidade do hospital de recorrer à regulação estadual para transferências. A Santa Casa alerta que a pressão sobre sua estrutura interna aumentará ainda mais caso medidas conjuntas não sejam adotadas com urgência.