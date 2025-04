Polícia Federal combate pedofilia digital em Araçatuba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29, a Operação Panoptes, com o objetivo de combater crimes relacionados à pedofilia digital em Araçatuba. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Paraíso, onde reside o suspeito investigado, um homem de 35 anos, natural da cidade.

Durante a operação, foram apreendidos um telefone celular e um notebook, que agora passam por análise da equipe de peritos da Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba. Os investigadores buscam identificar o armazenamento, o acesso e o eventual compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, além de verificar se há vítimas localizadas na região.

O homem foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e, após ser ouvido, foi liberado. Segundo a PF, as investigações tiveram início após monitoramento de redes de computadores que indicaram atividade suspeita relacionada à exploração sexual infantil digital no endereço alvo da operação.