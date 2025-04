Andradina: professor é preso acusado de abusar de alunos autistas

Um professor de dança foi preso na manhã dessa segunda-feira, 28, em Andradina, acusado de abusar sexualmente de dois alunos com transtorno do espectro autista. A detenção foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após denúncias feitas pelos pais das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão tem caráter temporário, com duração inicial de 30 dias, e pode ser prorrogada por igual período caso necessário para o andamento do inquérito. O acusado, conhecido na cidade por sua atuação em projetos culturais e premiações em concursos de dança, foi ouvido pela delegada titular da DDM e aguarda transferência para uma unidade prisional específica para casos de crimes sexuais.

Os abusos teriam ocorrido durante as aulas ministradas pelo professor. Ainda não há confirmação se os alunos participavam de algum projeto ligado à Prefeitura de Andradina, que até o momento não se manifestou oficialmente sobre o caso.