Araçatuba ganha grupo de elite da Civil para segurança no campo

Araçatuba passará a contar com uma unidade do Giar (Grupo de Investigação em Área Rural), iniciativa da Polícia Civil voltada exclusivamente à apuração de crimes em propriedades rurais. A medida foi oficializada nesta segunda-feira, 28, durante a abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto, com a assinatura da portaria que institui o Giar em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo.

O novo grupo será vinculado à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e à Delegacia Seccional de Araçatuba. A equipe terá como missão principal investigar furtos, roubos e invasões no campo, além de articular ações preventivas em cooperação com produtores, cooperativas, empresas do setor e demais órgãos de segurança.

O Giar também terá como responsabilidade a geração de dados operacionais, com relatórios sobre o número de ocorrências, bens recuperados, pessoas detidas e inquéritos concluídos.