Aracanguá decreta emergência após estragos das chuvas

Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá decretou Situação de Emergência nesta segunda-feira, 28, em razão dos prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingem o município desde o início do ano, com destaque para o distrito de Major Prado, onde a infraestrutura urbana foi seriamente comprometida.

Segundo a Defesa Civil, desde janeiro já foram registrados 625 milímetros de chuva na região. Um dos episódios mais críticos ocorreu logo no início do ano, quando um temporal com 180 milímetros em menos de duas horas provocou o rompimento de tubulações e o transbordamento de águas que invadiram ruas como a Luiz Moreira e Vicente de Almeida Prado. A força da enxurrada causou graves erosões, especialmente na rua Luiz Moreira, que segue interditada.

Diante da situação, o prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato (Podemos), assinou o decreto que estabelece a emergência por 180 dias. A medida possibilita, entre outros pontos, a dispensa de licitações para a compra de materiais e a contratação de serviços urgentes, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021.