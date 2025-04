Guararapes recebe show gratuito de Regis Danese nesta quarta

Guararapes se prepara para uma noite especial de música e fé nesta quarta-feira, 30, véspera de feriado. O cantor gospel Regis Danese será a atração principal de um show gratuito que promete emocionar o público na praça Areovaldo Covolo, em frente à Prefeitura. A apresentação começa às 21h.

Conhecido nacionalmente por músicas como o sucesso “Faz um Milagre em Mim”, Regis Danese é um dos nomes de maior sucesso da música gospel no Brasil. O cantor deve atrair uma multidão para uma noite de louvor, adoração e espiritualidade.

Antes do show principal, a partir das 18h, 14 igrejas locais se revezarão no palco. Entre as participantes, estão: