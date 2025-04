Noite mais fria do ano deve marcar feriado em Araçatuba

A previsão do tempo para o feriado prolongado do Dia do Trabalhador indica clima estável e queda nas temperaturas em Araçatuba e região. De acordo com o IPMet da Unesp de Bauru, entre a quinta-feira, 1º, e o domingo, 4, não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve permanecer acima dos 40%, mas as temperaturas mínimas ficarão entre 15°C e 17°C.

A noite mais fria do ano até agora está prevista para o próprio feriado, na quinta-feira, 1º de maio. Segundo a Climatempo, outra agência que confirma a mesma previsão, a máxima no dia não deve passar dos 27°C, mantendo o tempo firme até o fim de semana.

Para quem pretende viajar, a previsão é semelhante em outras regiões do estado. Em São José do Rio Preto e Bauru, o tempo também será seco e com temperaturas amenas. Em São Paulo, capital, as mínimas podem chegar a 13°C, com tardes agradáveis e céu aberto.