Tumulto marca moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Araçatuba

Em uma sessão com poucos projetos na pauta, o que chamou atenção na Câmara de Araçatuba nesta segunda-feira, 28, foi a aprovação de uma moção de apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

A proposta, de autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), causou tumulto no plenário, com discussão acalorada entre manifestantes e troca de farpas entre parlamentares. Cartazes e faixas favoráveis e contrários ao deputado foram exibidos por pessoas nas galerias além de gritos de ordem, o que obrigou a presidente da Casa a suspender temporariamente os trabalhos até que os ânimos fossem controlados.

Segundo Pugina, a moção busca reafirmar a importância das prerrogativas parlamentares, da liberdade de expressão e da estabilidade institucional. O vereador defendeu que o texto é uma forma de garantir o pleno exercício da democracia e proteger os representantes eleitos contra possíveis censuras ou perseguições em razão de suas opiniões ou posicionamentos políticos.