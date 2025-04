Região de Araçatuba ganha obras viárias e mais de 10 mil empregos

A região de Araçatuba está entre as mais beneficiadas pelo maior pacote de obras rodoviárias já realizado no estado de São Paulo. Por meio do programa “SP pra Toda Obra”, mais de 10.800 postos de trabalho estão sendo gerados diretamente na região, segundo o Governo do Estado.

As intervenções, que incluem obras já entregues, em execução e planejadas, são conduzidas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável por cerca de 9 mil vagas, e por concessionárias supervisionadas pela Artesp, que somam outras 1.800 oportunidades.

Com investimentos que ultrapassam R$ 30 bilhões em todo o território paulista, o programa está promovendo transformações significativas na infraestrutura estadual e no mercado de trabalho. A meta é criar 252 mil empregos, beneficiando trabalhadores de diversas áreas, como operadores de máquinas pesadas, técnicos de topografia e equipes de campo.