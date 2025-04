VÍDEO: Homem é preso após esfaquear rival em Mirandópolis

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira (25), em Mirandópolis, após esfaquear diversas vezes um desafeto em frente a uma farmácia na Rua das Nações Unidas, no centro da cidade. A vítima, de 41 anos, foi socorrida em estado grave e permanece hospitalizada.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi motivado por ciúmes, em razão do atual relacionamento da vítima com a ex-companheira do agressor, identificado pelas iniciais A.J.M. Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local, conseguindo deter o autor ainda nas proximidades, portando a faca utilizada no crime.

Uma unidade de resgate também esteve no local e prestou os primeiros atendimentos médicos à vítima, que foi encaminhada ao hospital em estado grave. A intervenção de uma testemunha — um policial penal que estava de folga — foi fundamental para conter o agressor e evitar que o crime tivesse consequências ainda mais trágicas.