Aracanguá amplia uso de geolocalização para atendimentos de saúde

Santo Antônio do Aracanguá segue se destacando na inovação dos serviços públicos voltados à população rural. Após o sucesso do Projeto de Geolocalização por Plus Code, idealizado pelo Sargento Ramos para otimizar o trabalho da Polícia Militar, a iniciativa foi ampliada para a área da Saúde.

Em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Luizão e da diretora de Saúde, Edna, o projeto, a partir desta segunda-feira (28), capacita médicos, enfermeiros e socorristas para a utilização da tecnologia em atendimentos de urgência e emergência. A expectativa é reduzir significativamente o tempo de resposta em situações críticas, salvando mais vidas no campo.

O sistema de Plus Code atribui um código único a cada propriedade rural, permitindo a localização precisa mesmo em áreas sem endereço formal. Essa inovação resolve um dos maiores desafios do atendimento rural: encontrar rapidamente quem precisa de socorro.