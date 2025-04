Justiça concede liberdade a jovem preso com droga em Araçatuba

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi detido em uma residência no Jardim do Trevo, onde foi flagrado com um "tijolo" de maconha, após denúncias anônimas de tráfico no local. A Polícia Militar realizou a abordagem e encontrou a droga, resultando em sua prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes.

Um jovem de 19 anos, preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28) por suspeita de tráfico de drogas em Araçatuba , foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia realizada no mesmo dia no Fórum da cidade.

O magistrado entendeu que a gravidade do crime, por si só, não justificava a prisão cautelar no momento, e destacou que as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal eram suficientes. Desta forma, o jovem foi colocado em liberdade, mas deverá cumprir medidas cautelares, como:

Comparecimento obrigatório em juízo quando intimado;

Manter endereço e telefone atualizados junto à Vara competente;

Proibição de deixar a comarca de Araçatuba sem autorização judicial por mais de 15 dias.

Ainda no termo da audiência de custódia, o juiz ressaltou que a liberdade concedida é um "voto de confiança" do Poder Judiciário, advertindo o jovem sobre as consequências em caso de descumprimento das medidas impostas.

O processo criminal prossegue na Justiça, e Gabriel responderá em liberdade pela acusação de tráfico de drogas.