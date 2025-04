Agências bancárias fecham no Dia do Trabalho; veja como fica

As agências bancárias de todo o país não abrirão para atendimento ao público nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo transferências via TED, também não serão efetivadas nesse dia.

Apesar disso, o sistema PIX, que opera 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana, seguirá funcionando normalmente para transferências e pagamentos.

Na sexta-feira, 2 de maio, o atendimento bancário será retomado normalmente nas localidades onde não houver feriado estadual ou municipal.