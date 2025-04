Câmara de Araçatuba analisa dois itens na 13ª sessão ordinária

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira, 29, a 13ª sessão ordinária do ano, com início às 19h e transmissão ao vivo pela TV Câmara (Canal 6 da NET) e pelas redes sociais oficiais do Legislativo. Dois itens estão na pauta de votação.

O primeiro é um projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal, que solicita autorização para abertura de crédito adicional especial, por decreto, no valor de R$ 26,6 milhões. Os recursos são destinados às secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo.

O segundo item é uma moção de apoio assinada pelo vereador João Pedro Pugina (PL), em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A moção expressa apoio às prerrogativas parlamentares, à liberdade de expressão e à estabilidade institucional.