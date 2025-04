Ministério Público arquiva denúncia contra vereador Boatto

O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou o arquivamento de uma denúncia feita contra o vereador Luis Boatto (Solidariedade), de Araçatuba, sobre a destinação de R$ 121 mil em recursos públicos ao Instituto Palmares de Cidadania. A verba teria sido viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de autoria do próprio vereador.

A denúncia foi apresentada pela munícipe Maria Jorgina Medeiros de Oliveira, que alegava que o Instituto Palmares seria fictício ou existiria apenas formalmente, sem atividades efetivas no endereço registrado na Receita Federal. No entanto, após análise, o Ministério Público concluiu que não havia justa causa para a abertura de investigação, uma vez que, conforme comprovado pela Prefeitura, o Instituto não chegou a receber os recursos públicos.

De acordo com o MP, o Instituto Palmares recusou formalmente o recebimento da verba em 11 de dezembro de 2024, ainda antes da abertura do prazo para a apresentação do plano de trabalho. Além disso, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Araçatuba já havia emitido parecer apontando a inépcia da denúncia inicial, destacando a ausência de provas concretas, a falta de tipificação legal de infração e a inexistência de dano ao erário.