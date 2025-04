Operação Direção Segura Integrada realiza 352 testes de bafômetro

No último sábado, 26, a cidade de Pereira Barreto foi palco da Operação Direção Segura Integrada, realizada em conjunto com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito). A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização de motoristas e conscientizar a população sobre a importância de práticas seguras no trânsito.

Durante a operação, foram realizados 352 testes do etilômetro, abrangendo a abordagem de 282 automóveis e 70 motocicletas. A fiscalização resultou em:

• 16 recusas ao teste do bafômetro;

• 7 autuações por infrações diversas de trânsito;

• 2 autuações por embriaguez ao volante;

• 1 prisão em flagrante por crime de trânsito relacionado à embriaguez.

A Operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater a combinação de álcool e direção, uma das principais causas de acidentes graves nas vias públicas.