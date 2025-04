Homem é preso em Birigui após agredir companheira

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 27, em Birigui, acusado de agredir sua companheira, uma mulher de 44 anos, no bairro Simões. A ação foi conduzida por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da GCM, composta pelos agentes Jardim e Crespi, foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na Rua Domingos Paludetto. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na cabeça e na orelha.

Em depoimento aos guardas, a mulher relatou que foi agredida pelo companheiro com socos e chutes dentro da residência, após uma discussão que teve início na via pública. Em estado alterado, o agressor teria empurrado a vítima para dentro da casa, onde as agressões se intensificaram.