Homem é baleado em Pereira Barreto; autor é preso

Na noite do último sábado 26, um homem de aproximadamente 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim América, em Pereira Barreto. O crime ocorreu por volta das 22h, enquanto a vítima estava em via pública.

Acionada via Copom, a Polícia Militar encontrou o homem consciente, porém gravemente ferido, com múltiplas perfurações de disparos de arma de fogo no abdômen. Ele foi imediatamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro local e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para um hospital em Ilha Solteira.

Testemunhas relataram que o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta, vestindo camiseta e capacete branco. Após intensas buscas pela cidade, os policiais localizaram um suspeito com uma motocicleta de características semelhantes às apontadas pelos relatos.